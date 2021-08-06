Киселев пригрозил Украине возмездием за убийство Андрея Стенина

К седьмой годовщине гибели журналиста и фотокорреспондента Андрея Стенина Следственный комитет (СК) РФ огласил новые подробности затянувшегося расследования. Правоохранители сообщили, что к смерти россиянина причастны украинские силовики.

«Установлено, что лица, совершившие убийство российского журналиста и других гражданских лиц, были в форме с изображением национального флага Украины. Идентифицирована и военная техника Национальной гвардии Украины, находившаяся поблизости. Таким образом, причастность украинских силовиков к этому преступлению не вызывает сомнений», — заявили в СК.

При этом Киев продолжает игнорировать запросы российских следователей и не спешит публиковать подробности смерти Стенина. За несколько лет правоохранительные органы Украины так и не пошли навстречу коллегам из России, хотя имели для этого все ресурсы, добавили в СК.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Выстрел в упор

Журналистскую карьеру Андрей Стенин начинал в «Российской газете» и «Газете.ru». В 2008 году он всерьез занялся фотографией и начал снимать массовые беспорядки, чрезвычайные происшествия и военные конфликты. Среди «покупателей» его снимков были такие СМИ-гиганты, как агентства France Press, Associated Press и Reuters, российские РИА Новости и ТАСС.

В 2014 году Стенин стал спецкором МИА «Россия сегодня» и почти сразу отправился в командировку на Украину. Фотограф работал под Донецком и Луганском, а также непосредственно в Киеве, Мариуполе и Шахтерске. Информационное агентство потеряло связь со своим журналистом 5 августа 2014 года.

Тело Стенина обнаружили лишь спустя 17 дней. 22 августа ополченцы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили, что вблизи города Снежное наткнулись на останки российского журналиста, чуть позже появились первые фотографии. В день смерти Стенин вместе с коллегами Андреем Вячало и Сергеем Коренченковым отправился на съемку на автомобиле «Рено Логан».

По версии следствия, машину обстреляла военная техника 79-й аэромобильной бригады ВС Украины, целью которой была колонна беженцев из Снежного. Вместе с автомобилем Стенина под обстрел попали еще 9 гражданских средств передвижения.

sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации

По мнению гендиректора МИА «Россия Сегодня», телеведущего Дмитрия Киселева, бить крупным калибром по незащищенной технике с гражданским населением – прерогатива не самых добропорядочных людей. Официальное заявление СК о причастности украинских правоохранителей объясняет давнее молчание Киева по делу Стенина, от которого на Украине всячески открещивались.

«Украина вообще не сотрудничает с Россией ни по каким вопросам, особенно по тем, где они, я надеюсь, чувствуют себя хотя бы виноватыми. Андрей Стенин был расстрелян в упор во время выполнения редакционного задания, и я верю, что придет время, и все виновные понесут возмездие. Потому что это - военное преступление. А Стенин навсегда останется эталоном профессии, примером мужества, высоких стандартов фотографий и текстов», — заверил Киселев.

Если от Киева и последует какая-то реакция на заявление Следственного комитета РФ, брать ее во внимание не стоит, убежден гендиректор «России сегодня». Все это время украинцы «прятали голову в песок» и «отплевывались», и на этот раз чего-то нового, посетовал Дмитрий Киселев, ждать не приходится.

«Так сложилось, что во главе Украины оказался случайный человек [Владимир Зеленский], который решил продолжить роль, сыгранную в кино. Он не представляет государственные интересы Украины, он создает другие комические стандарты, ведь его профессия – смешить людей. Но в данном случае как-то не очень смешно», — подытожил телеведущий.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Профессиональную деятельность Андрея Стенина ежегодно вспоминают в день памяти погибших журналистов 15 декабря. МИА «Россия сегодня» также организует Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, в котором принимают участие репортеры из 70 стран мира.