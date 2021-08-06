Лидер "Родины" отметил справедливость Верховного суда в решении по футболисту Булыкину

Верховный суд РФ был справедлив в отношении футболиста Дмитрия Булыкина, решив не исключать его из федерального списка "Родины". Об этом заявил лидер партии Алексей Журавлев.

Председатель "Родины" прокомментировал отмену решения Центральной избирательной комиссии России об исключении футболиста из предвыборного списка. По словам депутата, прокуратура была беспристрастна, а Верховный суд — справедлив.

"Что же касается ЦИК РФ, то мы относимся к его позиции без претензий", — написал Журавлев в Telegram-канале.

Политик отметил, что члены Центризбиркома следовали внутренним инструкциям. Лидер "Родины" указал на важность законного решения суда. Легендарный футболист и общественный деятель Булыкин будет сражаться за интересы миллионов избирателей, резюмировал Журавлев.

Выборы в Госдуму РФ пройдут осенью 2021 года. Единый день голосования назначен на 19 сентября.