Пандемия коронавируса испортила летний отпуск каждому пятому жителю России

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob опросили россиян на тему влияния коронавирусной инфекции и карантинных ограничений на летний отпуск.

Согласно результатам опроса, коронавирус не изменил планы на летний отдых большинства жителей страны. Специалисты задали вопрос: "Повлияла ли пандемия на ваши планы на летний отпуск в этом году?". Так, 1% респондентов ответил, что коронавирус положительно повлиял на отпуск. Однако 22% опрошенных выбрали противоположный вариант. Пандемия никак не затронула планы 63% людей. Затруднились ответить 14% опрошенных.

Те, кто отмечал положительное влияние COVID-19 на отпуск, сообщили, что больше стали успевать на даче. Некоторые пользователи отметили отсутствие толп туристов в местах отдыха по сравнению с прошлыми годами.

Вакцинация поможет избежать появления суперштамма SARS-CoV-2. Возникновение новых мутаций коронавируса зависит от числа привитых. Об этом заявил эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов.