Шойгу заявил, что жители Красноярска могут гордиться названной в честь города новой АПЛ

Жители Красноярска должны гордиться тем, что новую российскую подлодку назвали в честь их города, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, АПЛ "Красноярск" обладает широким спектром возможностей, в том числе по проникновению в труднодоступные районы. Она также оснащена уникальным высокоточным оружием. Шойгу подчеркнул, что наименование подлодки в честь Красноярска — предмет гордости для горожан.

"Красноярцы могут гордиться этой лодкой — раньше было принято называть корабли в честь разных городов и профессий", — рассказал министр.

Ранее сообщалось, что в Северодвинске спустили на воду атомную подлодку "Красноярск" проекта 885М. Для специалистов предприятия "Севмаш" и ВМФ России данное событие было долгожданным и важным.