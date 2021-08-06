В Молдавии на выборах премьера пришлось эвакуировать парламент

В Молдавии утвердили новое правительство во главе с Натальей Гаврилицей, бывшим министром финансов. За новый кабмин проголосовали 61 из 101 депутата, причем все они члены правящей партии «Действие и солидарность», сообщает издание «Sputnik Молдова».

Примечательно, что в здании парламента во время заседания по утверждению новых министров отключился свет и сработала пожарная сигнализация. Депутаты были вынуждены взять тайм-аут на полчаса и эвакуироваться на улицу. В местном Telegram-канале, ссылаясь на источник из аппарата парламента, сообщили, что причиной перебоев электроэнергии стала «какая-то ерунда в столовой» (позже оказалось, что задымилась микроволновка).

Это послужило очередным поводом для ироничных сообщений в соцсетях, которые и без того пестрили ими с раннего утра. Дело в том, что ночью на столицу Молдавии обрушились сильный ливень со шквалистым ветром. Несколько улиц Кишинева оказались затоплены, а 43 населенных пункта на юге и в центре страны оказались обесточены.

Местные СМИ не упустили возможности пошутить, что погода плачет из-за смены власти. А в соцсетях придумывали саркастичные комментарии: правительство во тьме, берегите кошельки, власть тьмы наступила.

К слову, это уже не первый случай, когда во время избрания нового правительства в парламенте отключился свет. Такой же казус произошел в день утверждения кабмина под руководством Майи Санду в 2019 году (с 2020 года президент Республики).

В этот раз погасший свет прервал выступление кандидата на пост главы МИД Нику Попеску.

Немногим ранее народные избранники заслушали речь Натальи Гаврилицы, ставшей в итоге премьер-министром. Ее кандидатуру на должность главы кабмина 30 июля выдвинула президент республики.

Гаврилица представила программу развития под названием «Молдова хороших времен», в которой сделала основной упор на решение кризиса в сфере здравоохранения, судебную и антикоррупционную реформы, а также социальную защиту.