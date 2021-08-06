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Лукашенко заявил, что санкции и давление "не поставили на колени" Белоруссию

/ Обновлено: 06 августа 2021 12:21
Лукашенко заявил, что санкции и давление "не поставили на колени" Белоруссию

Никакие санкции и давление "не поставили на колени" Белоруссию. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Глава государства выступил на торжественной церемонии открытия моста в Гродно. Лукашенко назвал постройку достоянием, которое разгрузит город.

"Чтобы люди сюда приезжали и видели, что никакие санкции и никакое давление нас на колени не поставили", — подчеркнул президент.

Лукашенко отметил, что есть еще много проектов для строителей. По словам президента, это необходимо, чтобы город выглядел как настоящие ворота.