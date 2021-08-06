Есть одно «но». Урбанист оценил идею о строительстве новых городов в Сибири

Не успел заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев анонсировать очередное расширение метрополитена, как из Кремля поступило предложение перенести столицу в другую часть России. С такой инициативой выступил Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с учеными Сибирского отделения РАН.

Глава военного ведомства заявил, что столицу следует перенести в Сибирь, а также построить в СФО еще несколько новых городов с населением до миллиона человек.

«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря, городов с населением 300–500 тысяч, лучше — до миллиона человек. <…> И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», — объяснил идею Шойгу.

Министр обороны напомнил про ряд масштабных «проектов», которые были построены во времена СССР: город Комсомольск-на-Амуре, Байкало-Амурская магистраль, Саяно-Шушенская и Красноярская ГЭС.

«Вспомните, как искренне люди ехали на все эти стройки», — сказал Сергей Шойгу.

ТАСС / Христофоров Валерий

Советская практика

В Советском Союзе немало городов действительно были возведены, что называется, с нуля. В их числе Норильск, Ангарск, Магнитогорск, Братск, Рустави и другие. Все они были основаны или получили статус городов до 1960 года, после чего от масштабного освоения новых территорий Москва отказалась. Вместо этого инженеры занимались расширением промышленных центров и заселением земель вокруг них (Серебрянск у Бухтарминской ГЭС, Дивногорск у Красноярской ГЭС).

Причина «торможения» советской застройки для замдиректора Института социально-политических исследований РАН, урбаниста Вадима Безвербного вполне понятна: рост числа городов сдерживали путы коммунистической идеологии, которая боролась с капиталистическим началом почти во всех сферах жизни.

«Многие советские ученые (слова "урбанист" тогда еще не было), смотрели на рост крупных городов крайне негативно. Считалось, что это капиталистическое веяние, и крупный город – это неподходящее место для жизни. Поэтому некоторые академики даже предлагали ограничивать рост городов, потому что это якобы не стыкуется с нашей социалистической моделью», — рассуждает Безвербный.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Идею Шойгу построить несколько новых городов в Сибири эксперт оценил двояко. С одной стороны, Москве уже давно пора заняться освоением Сибири и Дальнего Востока с точки зрения системы расселения, но с другой – не совсем понятно, откуда взять ресурсы на такие крупные проекты. К тому же надо ответить на самый главный вопрос: кто адресант таких преобразований, считает Вадим Безвербный.

«На Дальнем Востоке всего два крупных города – Владивосток и Хабаровск, и население убывает там еще более стремительными темпами, чем в Сибири. Восточные территории у нас нуждаются в каком-то пересмотре. В этом плане города могут дать новый импульс развития, тем более опыт у нас, наших соседей и западных стран есть. Казахстан, к примеру, построил, по сути, новую столицу. Но насколько мы можем быть уверены в том, что люди туда вообще поедут? К сожалению, пока оттуда только активно уезжают. Потенциал у области большой, но по социально-экономическим причинам она теряет население», — сообщил урбанист.

По последним данным Новосибирскстата, число жителей Сибирского федерального округа за последний год сократилось на 114 тысяч человек – это почти в два раза больше, чем аналогичный показатель 2020 года. Предложение Сергея Шойгу все же стоит «взять в работу», подытожил Безвербный, к тому же в России прижилась тенденция развития городов отраслевого назначения.

В качестве примера можно вспомнить образовательный центр «Сириус» — первую федеральную территорию РФ, которая была создана в 2015 году по инициативе президента Владимира Путина. Сейчас центр представляет собой небольшой населенный пункт, в который из года в год съезжается молодежь со всей страны.