Российские велогонщицы завоевали бронзу на Играх в Токио

Велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская из России заработали в копилку национальной команды еще одну медаль. Спортсменки завоевали бронзу на Олимпиаде в Токио.

Они набрали 26 очков по итогам соревнований. Серебряную медаль забрали спортсменки из Дании. Им удалось набрать 35 очков. Золото досталось британским велогонщицам с результатом 78 очков.

В настоящий момент в Токио проходят Олимпийские игры. Они были запланированы на 2020 год, однако из-за опасности распространения коронавирусной инфекции их перенесли.