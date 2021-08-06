Глава ЦИК опровергла информацию о наличии плана по явке на выборы в Госдуму

Российские власти не ставят Центризбиркому план по необходимой явке на выборах, отметила глава комиссии Элла Памфилова.

ЦИК на явку избирателей не работает, подчеркнула Памфилова. Никаких планок по этому показателю никто не ставит, сказала она, отвечая на вопрос журналистов о существовании плана по явке для комиссии.

Также глава Центризбиркома отказалась давать какие-либо прогнозы по явке на выборах в сентябре. По словам Памфиловой, она не является большим специалистом в этом вопросе.

Ранее председатель ЦИК сообщила, что на выборах в Госдуму зарегистрировано более четырех тысяч кандидатов. Около трех тысяч из них — кандидаты по федеральным спискам партий, добавила она.