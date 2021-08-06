Постмайданный курс Украины обсудят в пресс-центре Медиагруппы "Патриот"

Сценарии развития Украины после Евромайдана 2014 года станут предметом обсуждения в пресс-центре Медиагруппы "Патриот".

Поводом для анонса мероприятия стали очередные высказывания президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер напомнил о территориальных притязаниях Киева на Донбасс и Крым, оскорбив при этом местных жителей и посоветовав всем русским и сочувствующим России покинуть эти территории "ради своего же блага". Также Зеленский заявил, что без Украины в Донбассе якобы не будет цивилизации.

Резкий антироссийский поворот в полемике официального Киева произошел после государственного переворота 2014 года. Приглашенные эксперты в рамках конференции обсудят постмайданное будущее Украины и попытаются найти позитивные выходы из ситуации, в которой оказалась страна после прихода к власти русофобских сил.