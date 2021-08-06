Вакцину "Спутник V" начнут производить в Египте осенью

Российскую противокоронавирусную вакцину "Спутник V", разработанную в Центре имени Н.Ф. Гамалеи, начнут производить в Египте.

Производство российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" будет запущено осенью 2021 года. Об этом в статье "О российско-египетских отношениях" написал посол России в Египте Георгий Борисенко. Он отметил, что препарат будет производиться в столице государства — Каире.

Дипломат напомнил, что Россия отправила несколько партий вакцины в Египет на безвозмездной основе. Препарат, в частности, применяется для вакцинации военнослужащих и спортсменов. Борисенко подчеркнул, что Россия стремится к объединению усилий с другими странами в борьбе с пандемией COVID-19.

Как сообщает сайт 360tv.ru, применение "Спутника V" позволило остановить распространение коронавирусной инфекции в Республике Сан-Марино. Заболеваемость в государстве пошла на спад.