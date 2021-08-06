Пассажирский автобус съехал с дороги и перевернулся в Бурятии

Пассажирский автобус попал в аварию на перевале Пыхта в Прибайкальском районе Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

В автобусе ехали 25 человек. Автобус свернул с дороги и перевернулся. По предварительным данным, 14 человек пострадали в результате аварии. Людей госпитализировали с места ДТП, сообщил ТАСС информатор в экстренных службах.

Пострадавшие отделались легкими травмами. Пассажиров доставляют в Республиканскую клиническую больницу и в больницу скорой медицинской помощи.