СК возбудил уголовное дело после побега заключенных из изолятора в Подмосковье

СК по городскому округу Истра возбудил уголовное дело в отношении сотрудников изолятора временного содержания (ИВС) после инцидента с побегом за превышение должностных полномочий.

Сотрудники ИВС помогли сбежать пятерым заключенным из изолятора. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Помимо этого, следователи планируют забрать себе дело о побеге преступников.

Пятеро подсудимых сбежали из-под стражи в городе Истра Московской области. С помощью гаечного ключа они вскрыли замки тюремных камер. Правоохранители разыскивают злоумышленников, их местоположение устанавливается.