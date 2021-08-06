Политика феминизма. Премьер-министром Молдавии назначена женщина-финансист

В пятницу парламент Молдавии утвердил состав нового правительства во главе с премьер-министром Натальей Гаврилицей. Таким образом, впервые в постсоветской истории у власти в стране оказались исключительно правые силы, взгляд которых устремлен в Евросоюз. К тому же, государством теперь управляют сразу две женщины. Случай поистине уникальный.

«Политика Сегодня» собрала факты из биографии главы нового кабмина и какая роль уготована России при нынешней власти в республике.

Карьера и отношения с президентом

Можно сказать, что Гаврилица тяготела к Западу с юности. Она получила степень магистра государственной политики в Соединенных Штатах, став выпускницей Школы госуправления им. Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете и начала карьеру в посольстве США в Молдавии. Позже по году проработала во Всемирном банке в Вашингтоне и в здании Еврокомиссии в Брюсселе.

Нынешнего премьера можно назвать человеком президента Майи Санду. С 2013 года они в течение двух лет вместе трудились в министерстве просвещения, которое в то время возглавляла госпожа президент. А в 2019 году, Санду, будучи уже председателем правительства, назначила Гаврилицу на должность министра финансов.

В 2017 году Гаврилица вступила в проевропейскую «Партию действия и солидарности» (ПДС), лидером которой вплоть до конца 2020 года была Санду.

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Неудачная попытка

Примечательно, что пост премьер-министра Наталья Гаврилица смогла занять лишь со второй попытки. Впервые на эту должность президент Молдовы выдвинула ее еще в начале года. Тогда парламент, состоявший из сил, в первую очередь, социалистических, отклонил кандидатуру вечной приспешницы прозападной главы республики.

В апреле Санду добилась роспуска парламента и уже в июле ее партия «Действие и солидарность» забрала у социалистов большинство мест в парламенте, увеличив число мандатов с 15 до 63 из 101 возможных. 30 июля глава Республики вновь выдвинула Гаврилицу на должность премьер-министра. В пятницу, 6 августа, за нее проголосовал 61 депутат (все они, разумеется, члены ПДС).

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Курс на Запад

В то время как Молдавия обрела новое правительство, США получили очередное государство-марионетку неподалеку от российских границ. Координатор Объединенной евразийской экспертной сети, преподаватель кафедры истории стран ближнего зарубежья МГУ Наталья Харитонова в этом ключе подметила, что риторика «прагматичных отношений с Россией», о которой накануне выборов заявляли молдавские власти, копирует политику Соединенных Штатов.

«Нечто похожее озвучили ранее американские официальные лица, поэтому мы здесь видим, кто ведет, а кто ведомый», – лаконично отметила эксперт.

При этом партнерство с Россией для Молдавии буквально является средством выживания, уверена Харитонова. В бывшей советской республике существуют серьезные проблемы с внутренней экономикой, которую на плаву поддерживают лишь торговые отношения с РФ и членство в СНГ, которое дает Кишиневу таможенные преференции, объяснила профессор.

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«Далеко не все проблемы молдавской экономики могут быть решены вливаниями со стороны ЕС. В то же время, мне кажется, что не стоит обольщаться на этот счет. Я думаю, что их политика действительно будет максимально прагматичной. Молдавия будет отстаивать свои интересы в торговле, но при этом, полагаю, встречных шагов по тем вопросам, которые интересуют РФ, прежде всего позиция России в приднестровском урегулировании, сохранение Молдовой статуса нейтрального государства, обеспокоенность РФ планами по строительству разведцентра на территории Кишинева — все эти вопросы будут либо замалчиваться либо обходиться стороной в диалоге», – считает собеседница «ПС».

Харитонова также отметила, что премьер-министр в Молдавии на сегодняшний день стал «технической фигурой». Вектор как во внешней, так и во внутренней политике будет задавать парламент. А поскольку и этот орган, и правительство, и президент в республике теперь по одну (правую) сторону баррикады, разногласий в том, какой курс задать стране возникать не будет. Взглядом молдаване теперь уверенно нацелены на Запад.

