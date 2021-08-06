Глава Минобороны РФ объявил об окончании основных преобразований в российской армии

Преобразование Вооруженных сил РФ завершено, теперь российская армия вошла в число самых передовых в мире, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

На данный момент уже завершены основные преобразования и в армии, и на флоте. Кроме этого, удалось сформировать силы специальных операций, военную полицию и новые воинские части, добавил он.

"Создан новый вид Вооруженных сил — Воздушно-космические силы, сформированы самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях", — уточнил министр.

По мнению Шойгу, российские войска входят в число наиболее технологически развитых в мире и превосходят многие иностранные войска по уровню современности. Доля новейших образцов оружия и техники составляет 70,1%, а в стратегических ядерных силах – до 86%, резюмировал глава Минобороны России.