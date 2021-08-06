Китай выразил США решительный протест из-за меморандума по Гонконгу

МИД Китая раскритиковал американский меморандум, согласно которому некоторые жители Гонконга могут получить временное убежище в США.

В сообщении канцелярии полномочного представителя МИД КНР в специальном административном районе Гонконг говорится, что американский меморандум очерняет закон о национальной безопасности Гонконга. Таким образом власти США открыто вмешиваются в дела города, а также во внутреннюю политику Китая.

"Канцелярия МИД КНР в Гонконге выражает решительный протест и резкое осуждение в ответ на так называемый меморандум по Гонконгу правительства США" — сообщили в МИД.

Также в ведомстве отметили, что закон "грубо попирает международное право и основные нормы международных отношений".

Ранее президент США Джо Байден продлил санкции по Гонконгу. Он обвинил Пекин в подрыве автономии китайского города, передает сайт 360tv.ru.