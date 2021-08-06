Должна уехать половина Одессы: Погребинский описал последствия идеи Зеленского

Политолог Михаил Погребинский в беседе с информагентством «Радиус» назвал речь президента Украины Владимира Зеленского, в которой он призвал «русских» жителей Донбасса поискать себе место в России, потоком сознания. Эксперт считает, что такие необдуманные заявления украинского лидера могут лишить страну половины населения.

Украинский политолог отметил, что русские корни имеют не только жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Таких людей предостаточно на всей территории Украины.

«По такой логике, должна уехать половина населения Одессы, половина Николаева, половина Харькова», – отметил Погребинский.

Напомним, громкое заявление Зеленский сделал во время интервью телеканалу «Дом». Одним из первых в России на него отреагировал заместитель председателя Госдумы Петр Толстой. В схожей формулировке он посоветовал украинцам, пропагандирующим европейские ценности, поискать себе место в Евросоюзе.

Ранее Зеленский во время выступления на том же телеканале в очередной раз назвал Крым «своим», а заодно уверенно заявил, что любить полуостров так же сильно, как это делают на Украине, не смогут нигде. Тогда российский сенатор Владимир Джабаров напомнил о разрухе, которая царила в Крыму до того, как он вновь вернулся в состав РФ.