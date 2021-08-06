Глава Минобороны России Сергей Шойгу вспомнил анекдот после заявления президента Владимира Зеленского о полуострове Крым.

Зеленский накануне дал интервью одному из украинских гостелеканалов. В эфире он заявил, что Крым является "украинским", и полуостров никогда не станет "российской территорией". Шойгу обратил внимание на это высказывание и ответил одесским анекдотом.

"Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: а здесь бил фонтан? На что одессит ему отвечает: почему бил? Он бил, есть и будет", — рассказал министр обороны.

Аналогичная ситуация сложилась и с Крымом, сказал Шойгу во время своей поездки в Красноярск. Полуостров был, есть и остается российским, пока руководители Украины приходят и уходят.