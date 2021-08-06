Российские войска получат на вооружение баллистические ракеты "Сармат" в 2022 году

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) должны получить новейшую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат". Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Глава Минобороны РФ посетил промышленный комплекс "Красмаш", где он осмотрел производственные цеха и заслушал доклад руководства предприятия.

"Летные испытания начнутся в 2021 году, а завершиться должны в 2022 году. В тот же год "Сармат" поступит на вооружение в первый полк РВСН. Конкретное место пока называть не буду, неподалеку", — отметил Шойгу.

Ранее сообщалось, что первый пуск новейших баллистических ракет в рамках летно-конструкторских испытаний запланирован на осень этого года. Второй пройдет, скорее всего, ближе к концу 2021 года.

Ракета "Сармат" способна доставить разделяющуюся головную часть массой до десяти тонн в любую точку мира. Траектория ее полета может проходить как через Северный, так и Южный полюсы.