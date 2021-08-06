Шойгу обвинил страны Прибалтики в подготовке антироссийских пропагандистов

Центры антироссийской пропаганды созданы в Риге, Таллине и Варшаве, заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, западные специалисты отбирают в информационном пространстве тех, кто "ничего хорошего не пишет". В дальнейшем они проходят дополнительное обучение в специализированных центрах.

"Там создается информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране", — объяснил он.

Вместе с тем Шойгу отметил масштабность этой деятельности. Ежеквартально выпускаются десятки пропагандистов, резюмировал он.