Дождь с грозой ожидается в Москве 6 августа

Облачная погода ожидается в Москве 6 августа. Город накроют дожди и грозы. О таком прогнозе рассказали в Гидрометцентре России.

Температура днем в столице в пятницу будет держаться в пределах +20...+22 градусов, а в ночь на 7 августа упадет до +15 градусов. В Подмосковье уличные термометры покажут около +18...+23 градусов. При этом ночью может похолодать до +12 градусов.

Ветер подует юго-восточный, во время грозы его порывы могут усиливаться до 15 метров в секунду. В связи с такими погодными условиями в столичном регионе объявили желтый уровень опасности, который будет действовать до 21:00 6 августа.

Синоптики ранее спрогнозировали дождливый и умеренно теплый августа в России. Отклонение показателей температуры от нормы составит всего 0,8 градуса, сообщает сайт 360tv.ru.