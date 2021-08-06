FIVB сообщила о допинг-пробе у бразильской волейболистки Алвес Кайшеты

Международная федерация волейбола заявила о положительном результате допинг-теста у бразильской спортсменки Тандары Алвес Кайшеты. Она больше не сыграет на Олимпиаде.

Национальный комитет Бразилии сообщил, что у спортсменки положительной оказалась допинг-проба, которую она сдала 7 июля. Тогда бразильская команда тренировалась на родине в Сакуареме.

Таким образом, Тандара временно отстранена и возвращается домой. Она приняла участие в шести матчах на Олимпиаде (пять на групповом этапе и победный четвертьфинал против российской сборной).

Олимпийские игры стартовали 23 июля в Токио и завершатся 8 августа.