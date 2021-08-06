Кулеба надеется на продуктивный визит Зеленского в США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал предстоящий визит президента Владимира Зеленского в Белый дом.

По его словам, после встречи Зеленского с американским коллегой Джо Байденом отношения между странами выйдут на качественно новый уровень.

"Мы хотим, чтобы этот визит был продуктивным, имел много результатов. Мы считаем, что это в интересах не только США и Украины, но и региона, который я представляю, где должна развиваться демократия", — сказал он.

Стоит отметить, что визит Зеленского в Вашингтон перенесли по инициативе администрации Белого дома. Дата встречи согласована на 30 августа. Ожидается, что стороны поднимут тему ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2".