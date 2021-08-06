Боксер Магомедалиева стала бронзовым призером Олимпийских игр в Токио

Российская спортсменка Зенфира Магомедалиева завоевала бронзовую медаль в турнире по боксу в весовой категории до 75 килограммов на Олимпийских играх в Токио.

Награда 33-летней Магомедалиевой стала 59-ой медалью в копилке сборной России. Россиянка уступила сопернице из Китая Ли Цянь. Бой за золото между представительницей Поднебесной и британкой Лоурен Прайс состоится 8 августа в 8:00 по московскому времени.

Сборная России занимает пятое место в рейтинге стран по количеству и ценности завоеванных медалей. Недавно команда опередила соперников из Великобритании и поднялась на одну строчку выше.