Представители США присутствуют во всех структурах Украины. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ".

Он допустил, что Вашингтон может воспользоваться своим влиянием в стране в случае конфликта президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским на предстоящей личной встрече. Киев находится и в финансовой зависимости от МВФ, инвесторы которого спасают Украину от дефолта.

"У них есть САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура. — Прим. ред.), НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины), антикоррупционный суд. Теперь они вообще отбирают всех специалистов в судебную систему. То есть они по сути управляют нашей страной при помощи своих "иностранных экспертов", которые формируют наши институты власти", — высказался Мураев.

Украинская власть находится в "жестких тисках" США, поэтому все ее резкие высказывания выглядят "глупо и смешно". Без Вашингтона Киев ждут пенсии размером в 4 доллара, революция и резкое подорожание всех товаров.