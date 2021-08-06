Телескоп "Спектр-РГ" подтвердил космологическую модель происхождения Вселенной

Российско-германский космический телескоп "Спектр-РГ" доказал достоверность модели происхождения Вселенной при Большом взрыве. Об этом сообщил ученый Андрей Садовский.

Ученые Института космических исследований сделали ряд открытий. Одним из них стало обнаружение далекого квазара и то, что черная дыра образовалась на ранних стадиях формирования Вселенной, передает РИА Новости.

Согласно теории Большого взрыва, рождение Вселенной появилось из точки с минимальным размером, бесконечной плотностью и температурой. Сейчас эта космологическая модель наиболее признана учеными. А выводы подкрепляются сделанными научными наблюдениями.