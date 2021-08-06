Поход к невропатологу после COVID-19 предотвратит серьезные заболевания

Перенесенная коронавирусная инфекция может негативно сказаться на всех системах организма, провести обследование мозга настоятельно советует врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Последствия COVID-19 способны оказать сильнейшее влияние на устоявшийся ритм жизни человека, снизить память, когнитивные способности и в целом "затуманить" разум. Избежать этого поможет своевременное обследование, передает слова доктора радио Sputnik. К симптомам поражения центральной нервной системы относят участившиеся головные боли, невозможность сфокусироваться на чем-либо и "туман" в голове.

"Если начали страдать когнитивные функции, то надо посетить невропатолога. Поражения могут быть более значительными, чем кажутся", — резюмировала врач.

Доктор советует не медлить. Важно относиться к своему организму со всей внимательностью и обращаться к врачу при первых признаках заболевания.