Захарова обвинила британского постпреда в ОБСЕ Буша в верноподданничестве

Лондон, упрекая Россию в недопущении наблюдателей ОБСЕ на выборы, демонстрирует двойные стандарты. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она ответила на заявление постпреда Великобритании в ОБСЕ Нейла Буша. Британский дипломат усомнился в объективности предстоящих выборов в Госдуму России.

"Знает ли Нейл Буш, сколько в итоге наблюдателей ОБСЕ прибыло в США (ряд штатов при этом их к себе не допустил)? Подскажу — 30! Как назовет Нейл Буш свое поведение: двойными стандартами или верноподданничеством?" — написала в соцсетях Захарова.

Россия недавно объявила о сокращении количества наблюдателей из Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на выборах в Госдуму в связи с распространением коронавирусной инфекции. Организация расценила это условие как нарушение и отказалась участвовать в предстоящем голосовании.