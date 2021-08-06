Роспотребнадзор: коронавирус может привести к инвалидности

Новая коронавирусная инфекция может иметь пагубные последствия для человека, в том числе инвалидность.

Заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева сообщила, что в ряде случаев COVID-19 может привести к необратимым изменениям в легких человека. Вместе с тем могут появиться внезапные приступы инфаркта и инсульта, что может в конечном итоге привести в инвалидности.

Эпидемиолог подчеркнула, что у некоторых больных после COVID-19 наблюдаются разные клинические проявления. Среди них, по словам Плоскиревой, чаще всего встречается кашель.