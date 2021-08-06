Россиянам назвали срок для вывода денег из финансовых пирамид

Организаторы финансовых пирамид при достижении своих целей попросту перестают выплачивать денежные средства вкладчикам, рассказал адвокат Владислав Кочерин.

Как правило, на ранних этапах финансовые пирамиды стараются выдать себя за надежного партнера и потому без проблем позволяют вкладчикам выводить средства. Однако в определенный момент подобные операции блокируются, организация уходит с радаров, а вернуть деньги не помогут даже судебные приставы: они уже выведены мошенниками посредством различных схем. Важно успеть вернуть свои средства до этого момента.

"Единственный вариант, который может хоть как-то удовлетворить обманутого вкладчика в финансовую пирамиду — это возбуждение уголовного дела на виновников о создании мошеннической схемы, привлечение их к уголовной ответственности и обращение взыскания на их личное имущество или имущество, которое они пытались скрыть", — объясняет юрист.

Тем не менее, самый лучший способ обезопасить себя — это не связываться с подобными конторами. Распознать их можно по крайне завышенному проценту и размытому плану увеличения доходов вкладчиков, передает слова эксперта "Прайм".