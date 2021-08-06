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Байден: штурм Капитолия был попыткой попрать волю американского народа

Байден: штурм Капитолия был попыткой попрать волю американского народа

Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа штурмом Капитолия пытались добиться власти насильственным способом. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден.

Он выступил с речью перед сотрудниками правоохранительных органов, защищавшими здание Конгресса США и его служащих 6 января 2021 года. Американский лидер назвал произошедшее "насильственной попыткой попрать волю американского народа, заменить избирательный бюллетень грубой силой".

Трагические события у Капитолия необходимо осмыслить и не допустить их повторения. Байден отметил героизм полицейских и наградил их Золотыми медалями Конгресса США.