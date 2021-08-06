Общественники США призывают власти отказаться от применения ядерного оружия

Накануне 76-й годовщины атомных бомбардировок Японии борцы за мир призывают президента США Джо Байдена отказаться от применения ядерного оружия.

Наличие ядерного вооружения само по себе создает возможность атомной войны. Американская антивоенная организация Peace Action призывает президента и Конгресс США отказаться от использования ядерного боезапаса без наличия прямой угрозы государству. На данный момент военная доктрина Соединенных Штатов допускает запуск боеголовок при обычных атаках.

"США никогда не принимали принцип неприменения первым и обладают ядерным оружием в состоянии повышенной готовности для нанесения удара первыми и начала ядерной войны, которая может привести к гибели миллиардов людей во всем мире", — заявил член Peace Action Стив Галлант.

Пентагон, напротив, не стесняется говорить о "хирургических ядерных ударах" с "приемлемым" числом жертв в один-два млн человек. Именно поэтому цель миротворческой организации предполагает полное ядерное разоружение, передает слова представителя коалиции Дэниэла Эллсберга Федеральное агентство новостей.