Автоэксперт Попов поддержал идею Беглова установить новые светофоры в Петербурге

До конца года в Санкт-Петербурге планируют установить 40 новых светофоров на сумму свыше 800 млн рублей. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов.

Несмотря на эпоху падения экономики, в Северной столице реконструкция светофорной системы идет полным ходом, передают "Невские новости" слова автоэксперта Дмитрия Попова. Она предполагает подключение светофорного объекта к автоматизированной системе управления дорожного движения. По мнению автоэксперта, подобная сеть светофоров дает возможность удаленно и своевременно диагностировать неисправности и принимать соответствующие меры.

"Светофор решает две задачи. Одна задача — это повышение безопасности или создание безопасности проезда конфликтных направлений. Вторая — повышение эффективности использования дороги, то есть попытки избежать заторовых состояний", — отмечает Попов.

Новые светофоры пойдут на пользу жителям Северной столицы, подтвердил эксперт. В целом в Петербурге планируется установить 45 новых светофорных систем, более 30 полностью модернизировать. Такие цели будут выполнены к 2024 году.