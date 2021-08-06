«Взгляд»: атомное оружие на протяжении десятилетий хранило мир от ядерной войны

После того, как Соединенные Штаты Америки 6 августа 1945 года положили начало эре атомного оружия, сбросив на Хиросиму ядерную бомбу, мир не только не обрушился в пучину взаимного уничтожения, но и следующая мировая война так и не началась.

Об этом в 76-ю годовщину атомной бомбардировки американцами японского города в материале для газеты «Взгляд» пишет журналист Тимур Шерзад, рассуждая о том, возможна ли в современном мире ядерная война.

По мнению Шерзада, третья мировая война до сих пор не началась именно потому, что гигантские ядерные арсеналы, которыми поспешили обзавестись возможные противники, обеспечивали взаимное уничтожение и таким образом хранили мир.

«Но долго ли продлится такое состояние? – задается вопросом журналист. — Ядерное оружие, нравится нам это или нет, в головах людей постепенно переформатируется из роли вестника Апокалипсиса в нечто, после чего еще вполне можно жить. Хотя и не всем. И не так приятно, как раньше. Страх, нагнанный еще во времена холодной войны, потихоньку развеивается».

И одновременно с этим ядерное оружие становится все более доступным. Теперь уже любая страна средней руки может обзавестись ядерной бомбой, если она сильно этого захочет и проявит последовательность в вопросе достижения цели. Так, например, сделала Северная Корея, напоминает Шерзад.

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«При этом немирный атом – это не только средство обеспечения суверенитета, но и то, что может быть потеряно, украдено или даже продано, — предупреждает журналист. — Чем больше в мире зарядов и в чем более коррумпированных и не славящихся порядком странах они находятся, тем выше риск их попадания не в те руки. Дайте террористам атомную бомбу – и "Норд-Ост", Буденновск и 11 сентября покажутся детским лепетом».

Также увеличивается и риск возникновения локального ядерного конфликта. Например, если такие страны как Индия и Пакистан развяжут серьезную войну, они, кончено, не смогут превратить мир в ядерную пустыню из-за недостаточности своих арсеналов, но их действия приведут к гуманитарной катастрофе в огромном регионе.

А после того, как локальная ядерная война закончится, наступит время для еще одного последствия – не такого очевидного, но тем не менее глобального.

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«Сам факт завершения локальной ядерной войны, после которой мир не полетит в тартарары, снимет еще больше психологических ограничений перед войной уже глобальной. Скорее всего, расчеты сторонников ядерной зимы все же окажутся неверными. И тогда все может случиться уже «по-взрослому»», — считает Шерзад

В заключение, журналист с уверенность спрогнозировал, что в течение ближайших пяти – десяти лет ядерной войны в мире не произойдет, но, добавил он, 20-30-летняя перспектива пока не ясна.