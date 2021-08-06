Пушков: Западу пора перестать защищать геополитические интересы Грузии

Прежде чем выдвигать России геополитические ультиматумы, Западу следовало бы обратить внимание на себя и для начала отменить признание Косово.

Такое мне мнение на своей странице в сети микроблогов Twitter высказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя совместное заявление семи стран – Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции, Ирландии, Норвегии, Эстонии и Албании – призвавших Россию отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

Совместное заявление «семерки» было приурочено к 13-й годовщине начала так называемой Пятидневной войны и распространено в Совете безопасности ООН. В документе семь стран осудили Россию за якобы незаконное военное присутствие на территории Южной Осетии и Абхазии, и выразили сожаление по поводу того, что Москва продолжает «нарушать территориальную целостность Грузии».

«Им (странам, подписавшим совместное заявление) надо бы начать с себя — отказаться от фактического, а затем и официального признания Косово. Иначе это выглядит не как принцип, а как защита геополитического клиента в лице Грузии. Не выйдет», — подчеркнул в ответ российский сенатор.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Напомним, Пятидневная война началась 8 августа 2008 года, когда армия Грузии напала на южно-осетинский город Цхинвал и расположенных поблизости российских миротворцев, находившихся в Южной Осетии на законных основаниях.

Россия в ответ провела операцию по принуждению Грузии к миру, введя в регион дополнительные военные подразделения, которые остановили грузинскую армию и заставили ее отступить. Затем, 26 августа 2008 года, Москва объявила о признании Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.

Тбилиси, однако, на протяжении всех прошедших лет не признает Цхинвал и Сухум сторонами конфликта, обвиняя Россию в оккупации своих территорий, несмотря на то, что жители Абхазии и Южной Осетии с конца 1980-х годов требовали предоставить им статус расширенной автономии, а после распада Советского Союза объявили, что не согласны оставаться в составе Грузии, которой стала Грузинская ССР.