Украина пообещала обеспечить безопасность россиян на выборах в Госдуму

Граждане России смогут проголосовать за кандидатов в депутаты Госдумы в Киеве, Харькове, Одессе и Львове. Об этом сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

Соответствующую гарантию дали украинские власти, которые пообещали обеспечить россиянам безопасность. Граждане смогут принять участие в выборах в Госдуму, находясь за пределами родной страны.

"Я очень этому рада, что в этот раз с удовлетворением [говорю], потому что у нас были проблемы на прошлых выборах, что Украина гарантировала безопасность, и у нас будут на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове загранучреждения", — заявила Памфилова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Элла Памфилова недавно сообщила, сколько по времени будет длиться видеонаблюдение на предстоящих парламентских выборах. Камеры будут работать не менее 72 часов.