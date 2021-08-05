Онищенко усомнился в снижении умственных способностей после COVID-19

Теория о снижении интеллекта у людей, перенесших COVID-19, требует тщательной проверки. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Он сообщил об исследовании британских ученых, которые доказали, что коронавирусная инфекция влияет на когнитивные функции мозга. С этой теорией согласился врач и телеведущий Александр Мясников, передает Федеральное агентство новостей.

"Действительно, было достаточно серьезное научное исследование, говорящее о том, что после перенесенного коронавируса это происходит, учитывая, что это заболевание влияет конкретно на кровь и создание тромбов, что приводит к снижению умственных способностей в перспективе. Но это сообщение требует дополнительного изучения, поэтому говорить, что сейчас идет тотальное снижение по данному признаку, нельзя", — отметил Онищенко.

Он добавил, что снижение общего уровня интеллекта населения может и не иметь связи с коронавирусом. Первый зампред указал на проблему ухудшения качества образования в России.