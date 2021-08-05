Бизнесмен Евгений Пригожин не планирует идти в депутаты

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин не намерен выдвигаться в депутаты. Такое заявление сделали в пресс-службе компании "Конкорд", отвечая на вопросы Daily Storm.

Журналист издания, в связи с активным участием Пригожина в общественно-политической жизни, решил задать предпринимателю несколько вопросов насчет его политических амбиций и взглядов. Бизнесмена спросили, планировал ли он когда-то принимать участие в выборах любого уровня.

Пресс-служба "Конкорда" отметила, что предприниматель никогда не намеревался становиться депутатом. Однако Пригожину близки такие взгляды, как патриотизм и самопожертвование во имя процветания России.

"И считает, что сегодня такие люди есть в нашей стране в рядах всех политических партий", — следует из сообщения пресс-службы компании "Конкорд".

Евгений Пригожин ранее также подчеркивал, что все политические выборы в России должны проходить честно. Любая борьба кандидатов должна быть справедливой и открытой, уверен известный петербургский бизнесмен.