Последствия ядерного удара США по Хиросиме снова стали актуальной проблемой в Японии

Ядерный удар США по Хиросиме и Нагасаки в Японии в 1945 году привел не только к смертям сотен тысяч человек, но и к тяжелым последствиям для близлежащих территорий.

После американской атомной атаки десятки тысяч японцев погибли мгновенно, многие умирали более длительное время от лучевой болезни. Однако увечья от радиации приняли и другие формы, одной из которых стал "черный дождь".

Он впервые прошел после взрыва, который вызвал сильный перепад давления и поднял в воздух значительное количество пепла и сажи. А потом ветер разнес радиоактивные частицы далеко от эпицентра бомбежки — испортить здоровье можно было просто попав под "черные дожди". Данная проблема сегодня снова стала актуальной в Японии.

В стране было и остается весьма многочисленное сообщество хибакуся — пострадавших от ядерных ударов. Окружной суд Хиросимы признал относящимися к хибакуся 84 человека, которые попали под "черные дожди", так как считается, что они проходили лишь над определенными территориями. Сертификат хибакуся дает право на бесплатное медицинское обслуживание, но часто пострадавшие не могли добиться подобного документа.

Сейчас в Японии идет предвыборная борьба, поэтому правительство решило пополнить список официальных пострадавших атомной атаки, которые теперь получат положенную медицинскую помощь. При этом ученые продолжают проводить исследования "черных дождей".