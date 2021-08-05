Лионель Месси официально стал свободным агентом

Форвард Лионель Месси, ранее выступавший за каталонскую "Барселону", официально покинул испанский клуб и стал свободным агентом. Такие данные приводит пресс-служба сине-гранатовых.

Предыдущий контракт аргентинца с клубом истек 30 июня. "Барса" не смогла заключить новое соглашение с Месси из-за финансовых правил Примеры. Однако также сообщалось, что у клуба получалось договориться со звездным нападающим о новом контракте.

"Обе стороны глубоко сожалеют о том, что желания игрока и клуба не могут быть выполнены", — следует из сообщения.

Лионель Месси играл за цвета "Барселоны" на протяжении всей профессиональной карьеры. Четыре раза он вместе с клубом становился триумфатором Лиги чемпионов, трижды побеждал в Суперкубке УЕФА и еще три раза - на клубном чемпионате мира