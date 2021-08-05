Мутация одного гена способна вызвать тяжелое течение коронавируса у молодых людей

Генетики из Европы смогли выяснить, почему тяжелое течение коронавируса иногда свойственно молодым пациентам без хронических заболеваний.

Специалисты изучили 14 случаев тяжелого протекания COVID-19 у мужчин возрастом от 18 до 50 лет. Оказалось, что в двух из них была выявлена мутация в определенном гене, отвечающем за особые рецепторы в клетках организма. Их называют toll-like receptors (TLR) от слова toll – "колокольный звон". Подобные белковые структуры не умеют распознавать патогены и распространять сигналы в защитные клетки.

Ген "колокольных" рецепторов находится конкретно в Х-хромосоме — мужской. Особенность объясняет, почему представители сильного пола хуже переносят вирус SARS-CoV-2, сообщает издание Life со ссылкой на ученых.

Заключение поставил под сомнение заслуженный врач России и доктор медицинских наук Евгений Лильин. По его словам, такая скромная выбора ничего не доказывает. Следовательно, делать вывод, что генетический аппарат мужчин работает хуже преждевременно, считает он.