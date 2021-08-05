"Будет собирать людей": Марков предрек активность Ходорковского после решения РКН

Олигарх Михаил Ходорковский продолжит создавать проекты в "серой зоне". Об этом заявил политолог Сергей Марков.

Роскомнадзор (РКН) ранее по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайты интернет-изданий "МБХ медиа", "Открытые медиа" и "Правозащита Открытки". Причиной стали связи проектов с нежелательной в РФ организацией "Открытая Россия", которую основал Ходорковский.

Марков считает, что олигарх откажется от создания официальных СМИ после закрытия проектов. Однако Ходорковский может начать создавать новые ресурсы в "серой зоне".

"Видимо, сейчас будет собирать людей под другими скрытными названиями", — считает эксперт.

Политолог также уверен, что олигарх не имеет собственной стратегии. Он работает в русле британской и европейской спецслужб, пишет Федеральное агентство новостей.

Сайт 360tv.ru ранее информировал что Минюст России включил в список иноагентов восемь журналистов. Среди них оказались представители "Открытых медиа".