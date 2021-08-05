Эндокринолог Павлова объяснила опасность интервального голодания

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что популярная диета, предполагающая интервальное голодание, — не лучший способ избавиться от лишнего веса.

Приверженцы популярной диеты обычно практикуют 16 часов без еды в течение дня. Однако это неполезно для организма. По словам специалиста, необходимо есть три раза в день, чтобы обеспечить организму нужный уровень белка. За один раз усваивается не более 30 грамм. А человеку его нужно намного больше — минимум 1 г на килограмм веса, а лучше - до 1,5 г.

Эндокринолог привела в пример два случая из своей практики. Одна женщина после увлечения интервальным голоданием в 36 лет потеряла почти все зубы. Другая, питаясь два раза в день, получила абсолютный дефицит мышечной массы.