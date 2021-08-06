Погребинский: из-за Зеленского Украина лишится половины населения

Половина населения Украины может последовать призыву президента страны к жителям Донбасса и уехать, если они не чувствуют себя украинцами.

Об этом в беседе с изданием «Радиус» заявил украинский политолог, глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала «Дом», что Донбасс якобы никогда не был и никогда не будет русской территорией, а те его жители, кто считает себя русским и связывает свое будущее с Россией, не должны оставаться жить в Донбассе.

По мнению Михаила Погребинского, эти слова главы государства могут в итоге привести к тому, что Украина останется без половины своего населения.

«Эта речь Зеленского — по сути, не более чем поток сознания. По такой логике, должна уехать половина населения Одессы, половина Николаева, половина Харькова», — заявил политолог.

Также Погребинский добавил, что Зеленский, выступая в эфире ориентированного на жителей Донбасса телеканала «Дом» выдал свою речь, явно не сильно задумываясь о том, что именно он произносит, но считая нужным «что-то такое» сказать.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Напомним, ранее российский политолог Евгений Сатановский, комментируя заявление Зеленского, что жителям Донбасса лучше уехать, если они не считают себя украинцами, назвал эти слова ахинеей, и подчеркнул недостаток образования украинского президента, который уже поздно восполнять.