Сатановский: о ситуации с Зеленским Ильф и Петров писали «Остапа понесло»

Слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что жителям Донбасса, считающим себя русскими, нужно уехать в Россию, стали очередной ахинеей человека, который, сойдя со сцены, забыл выйти из роли.

Об этом в личном Telegram-канале пишет известный российский политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, комментируя заявление нынешнего президента Украины, который до победы на выборах 2019 года был актером и шоуменом.

«Играл бы Отелло, жену б душил. А так он то юморит, не слишком удачно и не слишком тонко, но уж как умеет в силу своего опыта и способностей, то так входит в образ крутого украинского националиста, как он их себе представляет, что посмотришь на этого суетливого и мелкого представителя древнего еврейского народа – бандеровец бандеровцем. Полное перевоплощение», — констатирует эксперт.

При этом он отмечает, что Зеленскому было бы лучше помолчать в споре о том, где чья земля, и о том, кто – русские или украинцы – первыми жили на этой земле, так как это «не его тема». Но Зеленский молчать не может и не будет, уверен Сатановский, и с его болтливым языком он может договорится до очень неприятных последствий даже не для себя лично, а для Украины, которую он возглавляет.

«"Если у тебя есть фонтан, заткни его" относится к русской литературе, в которой пан президент Украины явно не силен, как, впрочем, и в любой другой», — напоминает эксперт.

instagram.com / @evgeniisatanovskii

Также Сатановский обратил внимание на то в России никто не призывает людей, считающих себя украинцами, уезжать на Украину. И никто никого к этому не призывает, и, хочется надеяться, не будет призывать никогда.

А по мнению Зеленского, русские люди, живущие в Донбассе, должны не ощущать себя русскими. Но кем же им себя чувствовать – шумерами, инками, ацтеками, полинезийцами или зулусами? Это просто маразм, уверен эксперт.

«Тут дело даже не в этногенезе и незнании украинским президентом основ не только национальной политики, но и правил элементарного приличия. Пробелы в его воспитании восполнять поздно, — рассуждает политолог. — Именно про такие ситуации Ильф и Петров писали: "Остапа понесло"».

В заключение же Евгений Сатановский отмечает, что теоретически, если бы судьба Зеленского сложилась иначе, он бы вполне мог сыграть роль Остапа Бендера, но теперь уже не сыграет – дважды в эту воду ему не войти.