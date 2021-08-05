Мещанский суд Москвы 6 августа огласит приговор американскому бизнесмену Калви

Оглашение приговора в отношении инвестора Майкла Калви по делу о хищении крупной суммы денег перенесено на 6 августа.

В ходе судебного следствия было установлено, что Калви в составе организованной группы похитил 2,5 млрд рублей, которые принадлежали банку "Восточный". Вместе с основателем инвестиционной организации Baring Vostok обвиняемыми по делу проходят шесть человек.

Гособвинение просит назначить фигурантам условный срок. Сегодня Мещанский суд столицы признал американского бизнесмена Калви виновным в совершении преступления, сообщал ФАН.