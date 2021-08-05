Регионовед Силаев объяснил отсутствие конструктивного диалога между Москвой и Тбилиси

Старший научный сотрудник МГИМО Николай Силаев назвал причины отсутствия конструктивного диалога между Москвой и Тбилиси.

Эксперт принял участие в конференции Медиагруппы "Патриот". В ходе мероприятия обсуждали нормализацию российско-грузинский отношений. По словам Силаева, нет позитивной динамики в связях между странами после ухода президента Грузии Михаила Саакашвили. Эксперт уверен, что ситуация и не должна измениться, поскольку не устранен главный камень преткновения.

"Для Грузии категорически неприемлемо, что Россия признает Абхазию и Южную Осетию как независимые государства, Грузия считает, что это признание не позволяет развивать политический диалог с Россией", — объяснил регионовед.

Силаев добавил, что в Грузии также наблюдается негативная общественно-политическая атмосфера. Граждан, которые начинают говорить о восстановлении диалога, объявляют предателем родины.

Сайт 360tv.ru ранее информировал, что семь стран — членов Совета Безопасности ООН призвали Россию пересмотреть решение о признании Абхазии и Южной Осетии. Запад считает "незаконным" присутствие Москвы на бывших территориях Грузии.