Жительница Австралии погибла в тюремной камере из-за халатности врачей и полицейских

Семья 22-летней Джульекки Дью седьмой год безуспешно пытается привлечь к ответственности полицейских и медиков австралийского региона Пилбара. Их действия привели к смерти девушки.

Трагедия случилась в тюремной камере управления полиции города Порт Хедленд на северо-западе Австралии. Джульекка, которая являлась представительницей коренного народа, была помещена под арест из-за долга в размере 3622 австралийских доллара. Во время пребывания в камере она несколько раз жаловалась на боли в груди. Полицейские отвезли ее в больницу, однако осматривавшая ее врач заявила, что девушка якобы симулирует симптомы, так как употребляет наркотики и пытается получить обезболивающее.

Из-за этого заключения сотрудники полиции больше не откликались на жалобы пациентки. Спустя несколько она потеряла сознание и скончалась, несмотря на все реанимационные мероприятия.

Проведенное позже вскрытие показало, что Джульекка умерла от остановки сердца, вызванной инфекцией из-за перелома ребер. По предварительным данным, их нанес ее сожитель незадолго до ареста.

Несмотря на многолетние разбирательства по данному делу, виновные понесли наказание лишь в виде выговора полицейским и штрафа врачу. Такое решение властей не устроило семью погибшей. Родственники намерены предпринять все законные меры для установления справедливости.

Комиссар полиции Западной Австралии Карл О'Каллаган заявил журналистам, что был расстроен после просмотра записей с камер видеонаблюдения, где отчетливо видны мучения женщины от непереносимой боли.

«С того момента, как люди попадают в заключение, мы являемся гарантами их безопасности, их благополучия и, конечно же, их достоинства, и я признаю, что мы подвели госпожу Дью в этом отношении», — подчеркнул он.

Данным делом заинтересовалась инициативная группа российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР). Они поддерживают родственников погибшей и считают, что все виновные должны понести наказание. Письмо с соответствующим запросом уже отправлено представителям правительства Австралии.