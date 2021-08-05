Школьники ЛНР изучают события 2014 года в курсе новейшей истории

Государственный переворот на Украине и военная кампания Киева против республик Донбасса описывается в учебниках по истории, которые изучают в школах ЛНР.

Министр культуры ЛНР Дмитрий Сидоров пояснил, что события 2014 года входят в курс новейшей истории. Авторы учебного пособия анализируют обстоятельства, которые привели к гражданской войне на Украине.

"Там много представлено личностей, социальные процессы. Есть изданный учебник вузовский", — сказал Сидоров на пресс-конференции Медиагруппы "Патриот".

По его словам, все исторические события "четко переданы". К тому же, молодежь была свидетелем происходивших событий. Однако тираж изданий уже устарел по годам — он заканчивается периодом 2019–2020 года. Дмитрий Сидоров уточнил, что в рамках учебного курса описание локальных событий идет паралельно с основной канвой истории Российской империи, Советского союза, России.