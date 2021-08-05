Гольдарба: «Газпром» в прямом смысле слова «закручивает гайки» Украине

Российский газовый гигант «Газпром» пытается подтолкнуть Брюссель к тому, чтобы без задержек запустить в эксплуатацию новый газопровод «Северный поток – 2», который идет в обход Украины, и с этой целью компания отказывается от поставок в Европу газа по украинской ГТС.

Такое мнение в собственном видеоблоге высказал украинский эксперт-экономист Максим Гольдарб, комментируя сообщения о том, что «Газпром» снизил поставки газа в Евросоюз. По словам эксперта, российский поставщик делает это нарочно, чтобы поднять цены на топливо.

«Газпром» специально закручивает сейчас гайки в прямом смысле слова, газа поставляется в аккурат, не больше в Европу, цены на газ в Европе выросли, сегодня больше 500 долларов за тысячу кубометров, — объяснил Гольдарб. — На мой взгляд, зачем это делается? "Газпром" очень четко показывает Европе следующее: "Ребята, будете еще херней маяться с "Северным потоком", не будете его запускать перед зимой – будете брать свой газ в Украине, которого там нет"».

При этом «Газпром» также демонстрирует планы отказаться от транзита газа через украинскую территорию и перенаправить голубое топливо по южному направлению через «Турецкий поток», добавил экономист.

ФБА «Экономика сегодня» /

И, по его словам, интересно обратить внимание на тот факт, что украинские патриоты почему-то не выступают в связи с этим против турок и президента Турции Реджепа Эрдогана. И украинский президент Владимир Зеленский ничего по этому поводу не говорит.

«Ведь, через них наш же газ идет – тот, который должен был через Украину идти, я это имею в виду. Но Россия отправляет его через Турцию. И "Северный поток" – вот два варианта газоснабжения европейцев, все», — заключил украинский эксперт.

Напомним, ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил журналистам, что причины, по которым «Газпром» на время приостановил закачку газа в европейские подземные газовые хранилища заключаются не в том, что он использует «энергетическое оружие». По словам Юшкова, закачка газа в ПГХ Евросоюза была приостановлена на время и возобновится, когда цены на газ снизятся.